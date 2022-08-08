В Сороках обустроят современный парк

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Новый парк появится в Сороках при содействии USAID.

Вскоре жители Сорок смогут отдыхать в новом городском парке, созданном при поддержке USAID в рамках программы «Моё сообщество». Прогулки на свежем воздухе, встречи с друзьями и близкими можно будет проводить в зелёном и уютном пространстве, спроектированном с заботой и по современным стандартам, — уточнили в организации.

Парк будет расположен в северной части Сорок на площади около 6 тысяч квадратных метров. Проект предусматривает укладку тротуарной плитки, установку системы уличного освещения, установку скамеек и урн, а также обустройство зелёных насаждений, пишет moldpres.md.

Стоимость проекта — 90 тысяч долларов, из которых 55 тысяч предоставлены USAID-Молдова, а остальная сумма — местные взносы.

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