В Сороках объявленного в розыск мужчину поймали на очередной краже

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В инспекторат полиции Сорок обратился 27-летний житель села Чинишеуцы. Мужчина сообщил, что ночью двое неизвестных вскрыли дверь его дома и совершили кражу.

Злоумышленники потребовали у потерпевшего деньги, а поскольку их у мужчины не оказалось, то украли мобильный телефон.

Личности подозреваемых были вскоре установлены. Ими оказались двое односельчан потерпевшего 17 и 25 лет. Как выяснилось, ранее задержанные также совершили кражу из местного магазина. Кроме того, старший из подельников был объявлен в розыск за кражу. Мужчина больше месяца скрывался в подвале одного из сельских домов.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 8 до 10 лет.

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