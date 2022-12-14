В Сороках годовалый ребенок попал в реанимацию с сильнейшими ожогами

0

Минувшей ночью в районную больницу Сорок поступил годовалый ребенок с ожогами третьей и четвертой степеней на поверхности всего тела.

Как сообщили в Инспекторате полиции Сорок, 13 декабря, примерно в 23.00, в полицию поступило сообщение от представителей районной больницы о том, что в реанимацию поступил мальчик 2022 года рождения с термическими ожогами. По предварительным данным, причиной ожогов стала печь. Все произошло пять дней назад, однако мать ребенка обратилась к врачам только во вторник.

По данным представителей районной больницы Сорок, пациент находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Рассматривается возможность транспортировки ребенка в республиканскую детскую больницу “Е. Коцага”.

В ИП Сорок сообщили, что мать находилась в доме с ребенком, когда он получил ожоги. Обстоятельства инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.