В собственность муниципалитета вернулся ещё один незаконно отчужденный земельный участок

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Речь идет об участке возле здания Цирка площадью около 35 соток. В 1999 году без согласования с примарией он был разделен и внесен в кадастр, а с экономическими агентами были заключены договоры аренды.

Более того, на этом участке было начато строительство многоэтажного здания.

– Сегодня в Муниципальном совете Кишинева был представлен проект решения об аннулировании удостоверения права собственника участка. Муниципальные советники проект поддержали. Мы примем все необходимые меры, чтобы пресечь попытки незаконного присвоения участков, – заверил Ион Чебан.

Напомним, на предыдущем заседании МСК советники проголосовали за возврат муниципалитету двух земельных участков на Чеканах общей площадью 6 га.

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