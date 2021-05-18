В Соборном парке сносят летнюю террасу: договор об аренде земельного участка истёк

0

Летняя терраса, расположенная на пересечении улицы Бэнулеску-Бодони и бульвара Штефана чел Маре, эвакуируется силами претуры Буюкан.

Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан, уточнив, что экономический агент не убрал террасу добровольно к указанному сроку – до 17 мая.

Договор об аренде между примарией Кишинёва и экономическим агентом был заключён в апреле 2015 года, первоначально сроком на пять лет. По истечении контракта подрядчик не освободил занимаемую территорию и до сих пор продолжает вести экономическую деятельность, – уточнил градоначальник.

В начале текущего месяца от МП “Ассоциация по управлению зелёными насаждениями” поступила просьба об освобождении тротуара, на котором располагалась терраса, для проведения специализированных работ. В соответствии с договором об аренде земельного участка, экономический агент взял на себя обязательство по первому требованию примарии самостоятельно освободить арендованный земельный участок, но не сделал этого.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.