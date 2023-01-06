В случае резкого похолодания в Молдове в наибольшей мере может пострадать ягодный сектор

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Аномально теплая погода в начале нового года, когда садоводы и виноградари Молдовы опасались преждевременного начала процессов вегетации культур, сменится морозами.

В конце недели в Молдову вернется настоящая зима — со снегом, ветром и значительным похолоданием. Пока метеопрогнозы для страны больших опасений не внушают, морозы ожидаются не сильные и не «сухие». Специалисты организаций плодоводов сходятся во мнении, что для садов и виноградников опасность вымерзания невелика, подобного в январе не случалось уже много лет. Даже морозы до -20 для молдавской зимы не слишком большая редкость, поэтому сортовой состав плодовых культур формировался с учетом этого фактора.

Исключение составляют лишь отдельные сегменты ягодного сектора страны, отмечают специалисты EastFruit. В частности, не очень высокой устойчивостью к заморозкам отличаются плантации некоторых сортов ежевики, а также земляники. В принципе, более-менее технологичные посадки ежевики оборудованы наклонными системами поддержи, позволяющими в случае необходимости укрыть кусты. Однако в данный момент, в период зимних праздников, фермеры-ягодники вряд ли успеют нанять необходимое количество работников для проведения экстренных трудоемких операций, даже если они располагают для этого необходимыми ресурсами – укрывными материалами и деньгами.

Видимо, защитить таким образом удастся только лишь небольшие и особо ценные ягодные плантации. К сожалению, как полагают в производители ягод, многим из них «придется побыть в роли волнующихся пассивных наблюдателей».

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