“В случае необходимости откроем новые классы”: заявлений о приеме в первый класс в Кишиневе на тысячу больше, чем предполагалось

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С 21 мая по 20 июля на электронную платформу escoala.chisinau.md поступило 9881 заявлений на зачисление в первый класс. Это на тысячу больше, чем предполагалось, отметил на своей странице в соцсети генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

Он рассказал, что в учебных заведениях уже подготовлены 8913 мест для первоклассников. В то же время продолжается второй этап подачи заявлений. Он завершится 28 августа.

– В этих условиях ответственные лица в Управлении образования, молодежи и спорта найдут решения для того, чтобы все дети были включены в образовательный процесс. В случае необходимости откроем новые классы, – подчеркнул Чебан.

Он также напомнил, что продолжается прием заявлений на зачисление в детские сады посредством платформы egradinita.md. С начала года через этот онлайн-ресурс было подано 4306 заявок. Кроме того, сообщил Ион Чебан, 10 августа начнется второй этап приема документов на поступление в X класс посредством платформ escoala.chisinau.md или educatieonline.md.

– У всех детей есть право на образование, а наша обязанность – обеспечить реализацию этого права, – подчеркнул градоначальник.

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