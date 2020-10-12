В случае досрочных выборов структура парламента серьёзно изменится, – Додон

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Ион Кику не должен уходить в отставку до президентских выборов, а досрочные парламентские выборы нужно проводить во второй половине весны или в начале лета, когда мы справимся с коронавирусом. Такое заявление Игорь Додон сделал в интервью “РИА Новости”. – Отставка премьера категорически неприемлема, у нас тяжелая экономическая ситуация, пандемия, спровоцировать еще и политический кризис мы не можем. После президентских выборов мы соберемся с партиями, обсудим, есть ли возможность поддержать это правительство до лета, чтобы провести досрочные выборы в спокойной обстановке. Не будет подобной возможности, значит, будем принимать решение сразу после президентских выборов, – сказал он.

Додон считает, что в случае досрочных парламентских выборов структура парламента изменится — и довольно серьезно.

– Из нынешнего состава парламента шанс преодолеть избирательный порог есть у двух-трех партий: это социалисты, это партия “Действие и солидарность” и, возможно, партия “Шор”. Это означает, что 40% нынешнего состава парламента полностью изменится. Многое зависит от результатов президентских выборов, кому-то они укрепят рейтинг, а у кого-то он просто обвалится. Я думаю, что партийная система в этом случае поможет, потому что сильный лидер, который получил хороший результат на президентских выборах, станет во главе списка и подтянет за собой команду, – подчеркнул он.

Стоит отметить, что все опросы общественного мнения пророчат победу ПСРМ на досрочных парламентских выборах.

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