В случае досрочных выборов ПДС потеряет 20 мандатов

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Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведённого компанией iData – Date Inteligente.

Так, если бы в ближайшее воскресенье в стране состоялись досрочные выборы, ПДС получила бы их результатам на 20 мандатов меньше, чем имеет сейчас: 43 вместо 63. У БКС было бы 33 мандата, у “Шор” – 19 мандатов, а у ППДП – 6 мандатов.

Опрос проводился компанией iData – Date Inteligente с 13 по 22 января 2022 года. В нём приняли участие 999 респондентов. Погрешность составляет +/-3%.

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