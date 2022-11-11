В Слободзейском районе ищут двух мальчиков-братьев

0

Устанавливается местонахождение 10-летнего Мустафы и 8-летнего Садама Моток.

Как сообщают в пресс-службе МВД ПМР, 10 ноября братья ушли из дома в селе Глиное. До настоящего времени их местонахождение неизвестно.

Приметы мальчиков: смуглая кожа, карие глаза, тёмные волосы. Рост Мустафы – 150 см, Садама – 130 см. Мальчики очень похожи.

Во что были одеты дети и куда могли направиться, неизвестно.

Граждан, располагающих информацией, просят звонить по телефону 102 в любом населённом пункте Приднестровья, в слободзейский РОВД по номерам: 0 (557) 2-54-30, 0 (777) 2-45-56 или по телефону доверия МВД ПМР: 0 (533) 8-15-29. Можно также сообщить на Viber: +373-779-972-49.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.