В Слободзее загорелся частный дом: хозяйку госпитализировали

В Слободзее загорелся частный дом: хозяйку госпитализировали

Инцидент произошёл на улице Победы в селе Коротное. 

По данным МВД Приднестровья, накануне хозяйка растопила печь, однако забыла закрыть металлическую поверхность кольцами. Пока пламя разгоралось, женщина прилегла на диван и уснула. Когда она проснулась, на полу тлели дорожки.

Хозяйка дома почувствовала себя плохо, упала, но вскоре смогла подняться и побежала за помощью к соседям, которые и вызвали пожарных. Спасатели сбили уже разгоревшееся пламя и не дали ему распространиться по комнате.

С признаками отравления угарным газом и предынсультного состояния женщину госпитализировали. По словам врачей, сейчас она чувствует себя хорошо.

Предполагается, что причиной пожара могло стать нарушение правил безопасности при эксплуатации отопительной печи. Обстоятельства выясняются.

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