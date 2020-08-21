Воровка-рецидивистка обокрала приятельницу

Воровка-рецидивистка обокрала приятельницу

В милицию обратилась 80-летняя жительница села Чобручи. Она попросила привлечь к ответственности свою 62-летнюю приятельницу.

В ходе разбирательства стало известно, что женщины в гостях у одной из них распивали спиртные напитки. Пока хозяйка вышла из комнаты, ранее судимая подруга воспользовалась моментом и взяла деньги из кошелька.

Потерпевшая обнаружила пропажу утром следующего дня и написала заявление. По факту кражи проводится разбирательство.

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