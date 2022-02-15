В Слободзее водитель выпрыгнул из загоревшегося КамАЗа

В Слободзее водитель выпрыгнул из загоревшегося КамАЗа

Инцидент произошёл накануне в селе Ближний Хутор.

Запах гари почувствовал водитель, когда заехал на склад, чтобы сгрузить зерно. Из-под машины появилось пламя. Мужчина успел отогнать грузовик на улицу и выпрыгнуть из него. Спасаясь, травмировал ногу. С подозрением на перелом врачи госпитализировали его, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Сначала работники попытались сбить пламя песком и водой. К прибытию пожарных вся кабина автомобиля горела. За пять минут специалисты справились с огнём, сохранив около 10 тонн зерна.

Инспектор рассматривает несколько версий пожара, в том числе и короткое замыкание электропроводки.

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