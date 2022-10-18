В Слободзее водитель сбил пенсионерку на велосипеде

В Слободзее водитель сбил пенсионерку на велосипеде

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, женщина ехала на велосипеде по краю проезжей части. За ней двигался “Фольксваген”. По словам 50-летнего водителя, неожиданно велосипедистка свернула налево. Водитель не успел среагировать и сбил 63-летнюю пенсионерку.

Пострадавшую госпитализировали в отделение смешанных травм. У неё перелом шейного позвонка.

По факту ДТП проводится разбирательство.

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