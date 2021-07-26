В Слободзее разыскивают без вести пропавшего мужчину

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Устанавливается местонахождение пропавшего 56-летнего Юрош Вадима Ивановича. Житель села Никольское 5 дней назад ушёл из дачного дома и до настоящего времени не объявился.

Приметы: на вид 60 лет, рост 193 см, худощавого телосложения. Волосы седые, коротко стрижены. Глаза серые, брови дугообразные. Нос прямой. Был одет в тёмную футболку, джинсовые синие шорты. Особые приметы: носит очки, на животе родимое пятно.

Мужчина состоит на учёте у врача-психиатра, злоупотребляет спиртными напитками, пишет mvdpmr.org.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшего Юрош Вадима, просят позвонить по телефону 102 в любом населённом пункте Приднестровья, по номеру 0 (557) 2-46-15 или 0 (533) 8-15-29.

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