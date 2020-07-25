В Слободзее устанавливают личность мужчины, найденного мёртвым у реки

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В Слободзее устанавливается личность мужчины, скелетированные останки которого обнаружены 22 июля на правом берегу реки Турунчук в селе Коротное. Мужчина умер примерно год назад.

Приметы: возраст около 40 лет, рост 184 см.

Был одет: серое нижнее бельё с синими вставками по бокам, на резинке – надпись «CLEVER КNIGHT». Синие джинсы с боковыми карманами, на которых имеются декоративные змейки. Сзади на брюках накладные карманы. На одном из них с правой стороны – орнамент в виде крыльев. На поясе джинсов сзади пришита коричневая кожаная эмблема с надписью чёрными буквами «HANXDAF». Ремень чёрный тряпичный с железной пряжкой.

Был обут в зимние ботинки на шнурках коричневого цвета 44-45 размера. Сбоку на ботинках имеется надпись «WANTR OOF».

Всех, кто располагает информацией о личности умершего мужчины, просят звонить по телефону «102» в любом городе или населённом пункте Приднестровья, в г. Слободзея 0 (557) 2-43-62 или 0 (777) 5-03-20, или по телефону доверия МВД Приднестровья 0 (533) 8-15-29.

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