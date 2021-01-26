Спасатели помогли вытащить машину, застрявшую в грязи

Спасатели помогли вытащить машину, застрявшую в грязи

Автоледи за рулём Audi ехала в Чобручи. Женщина решила сократить путь: в Слободзее с асфальтированной дороги съехала на просёлочную, однако в размытом дождём грунте машина увязла, не доехав около 400 метров до села.

Кроме водителя в машине находилась женщина с полуторагодовалым ребёнком. На место вызвали спасателей.

С помощью спецтехники высокой проходимости легковушку отбуксировали. Никто не пострадал, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

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