В Слободзее школьник попал под колёса микроавтобуса

В Слободзее школьник попал под колёса микроавтобуса

ДТП произошло накануне на пересечении улиц Тираспольской и 50 Лет Октября.

Водитель микроавтобуса Mercedes двигался в сторону Карагаша. По словам 28-летнего мужчины, у обочины стоял мальчик и смотрел в противоположную сторону. В какой-то момент ребёнок выскочил на дорогу. Слова водителя подтверждают и очевидцы произошедшего. Они же и вызвали правоохранителей и скорую помощь, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Пострадавший госпитализирован в Центр матери и ребёнка. Водитель направлен на медицинское освидетельствование.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. 

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