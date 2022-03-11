Жительница Слободзеи угодила под колёса авто

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ДТП произошло в пятницу по улице Тираспольской, рядом с политехническим техникумом.

На остановку с учёбы шла 16-летняя жительница посёлка Красное. Она собиралась перейти дорогу, но увидела, что в маршрутку, которая двигалась в сторону Тирасполя, не может войти пожилая женщина. Девушка решила помочь. По её словам, в какой-то момент она заметила свой автобус и, не глядя по сторонам, начала перебегать дорогу.

В этот момент по трассе ехал Mercedes. Из-за маршрутки, стоящей у обочины, 40-летний водитель не увидел девушку и притормозить не успел. Мужчина говорит, что двигался на небольшой скорости. Сам вызвал неотложку и ГАИ.

У пострадавшей травма ноги. Её на “скорой” увезли в клиническую больницу.

Обстоятельства аварии выясняются.

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