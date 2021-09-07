В Слободзее ребёнок упал с крыши хозпостройки

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С тяжёлой черепно-мозговой травмой и кататравмой в Центр матери и ребёнка поступил 6-летний мальчик из села Глиное Слободзейского района. Об этом медицинские работники сообщили правоохранителям.

В ходе разбирательства инспекторы выяснили, что накануне ребёнок играл во дворе. Родные были заняты по хозяйству. Мальчик взобрался на крышу пристройки и упал оттуда на бетонную дорожку. Дедушка услышал плач внука и вызвал “скорую”, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Маленький пациент перенёс операцию. Он сейчас в сознании. Находится в реанимации. Разбирательство продолжается.

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