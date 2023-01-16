В Слободзее пьяный юноша на чужом автомобиле врезался в забор

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За рулём Жигули находился 18-летний парень. Машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в забор дома.

Как выяснилось, у парня не было прав, к тому же от него исходил запах алкоголя. На переднем сиденье находился 19-летний пассажир. Он также был пьян: именно он передал управление авто товарищу.

Обоих освидетельствовали на месте. Результат исследования водителя 0,666 мг/л, а у владельца авто 0,915 мг/л.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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