В Слободзее пьяный юноша на чужом автомобиле врезался в забор

В Слободзее пьяный юноша на чужом автомобиле врезался в забор

За рулём Жигули находился 18-летний парень. Машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в забор дома.

Как выяснилось, у парня не было прав, к тому же от него исходил запах алкоголя. На переднем сиденье находился 19-летний пассажир. Он также был пьян: именно он передал управление авто товарищу.

Обоих освидетельствовали на месте. Результат исследования водителя 0,666 мг/л, а у владельца авто 0,915 мг/л.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md