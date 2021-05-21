В Слободзее от взрыва бытового газа пострадали 3 человека

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ЧП случилось 19 мая в доме 72-летнего жителя Слободзеи. Специалисты меняли старый газовый счётчик на новый.

Один работник устанавливал прибор, второй фиксировал все данные, хозяин помогал придерживать газовую трубу. В какой-то момент, пишет novostipmr.com, прогремел взрыв.

“Скорая” увезла в больницу хозяина дома и двух специалистов газовой службы. Врачи диагностировали у пострадавших сильные ожоги лица, шеи, предплечий, грудной клетки и кистей рук.

Предположительно, взрыв мог произойти из-за появления открытого источника огня. Над счётчиком находился тройник с включёнными электроприборами, оттуда могла появиться искра.

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