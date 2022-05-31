Житель Слободзеи заявил об угоне авто, чтобы избежать наказания за вождение в нетрезвом виде

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В дежурную часть поступило сообщение об угоне Audi. На место прибыли инспекторы и следственно-оперативная группа. Автомобиль обнаружили недалеко от дома, где находился хозяин. Нашли на улице и снятые с машины номера.

В беседе с милиционерами 23-летний владелец Audi пояснил: отдыхал с друзьями, засиделись допоздна. Когда стали расходиться, на улице увидел, что его автомобиля нет, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

В ходе разбирательства правоохранители выяснили, как всё было на самом деле. Ночью в одном из домов на ул. Кирова в Слободзее отдыхала компания. После долгого застолья житель Чобручи сел за руль, но смог проехать всего 300 метров – не справился с управлением и врезался в столб. Чтобы избежать ответственности, хозяин авто решил заявить в милицию об угоне, которого на самом деле не было.

Медицинское освидетельствование подтвердило факт употребления спиртного. За управление транспортом в состоянии опьянения мужчина привлечён к административной ответственности. Также нарушитель понесёт наказание за оставление места ДТП и за заведомо ложный вызов спецслужб.

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