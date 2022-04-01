В Слободзее малыш выпил чистящее средство

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В больницу поступил мальчик в возрасте 1 года и 8 месяцев. Врачи диагностировали у ребёнка химический ожог губы, ротоглотки и пищевода.

Как выяснилось позже, 23-летняя жительница села Коротное в обеденное время занималась домашними делами. Её сын всё время был рядом. Когда женщина отвлеклась, ребёнок открыл тумбочку под раковиной, нашёл там ёмкость со средством для мытья газовой плиты и выпил часть содержимого. Мать сразу же промыла ему рот водой и отвезла в больницу, пишет mvdpmr.org.

Жизни мальчика ничего не угрожает: он находится под присмотром врачей и идёт на поправку. Родителей призывают не оставлять детей без присмотра и не оставлять в доступных местах опасные вещества.

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