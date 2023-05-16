В Слободзее из-за самодельной проводки сгорел сарай

0

О пожаре сообщил хозяин домовладения. Мужчина услышал треск во дворе, вышел посмотреть, оказалось – горит хозпостройка. Самостоятельно потушить огонь не получилось.

На место ЧП прибыло два расчёта. На локализацию пожара площадью 30 квадратных метров потребовалось 20 минут. Сарай полностью уничтожен огнём, пишет mvdpmr.org.

Инспекторы установили: причиной возгорания стало короткое замыкание самодельной электропроводки. Другие обстоятельства выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.