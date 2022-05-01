В Слободзее дети сбежали из ковид-госпиталя

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На пульт дежурной части Слободзейского РОВД поступил звонок из инфекционного госпиталя. Врачи сообщили: из провизорного отделения сбежали трое юных пациентов. Днём их доставили из Республиканского центра матери и ребёнка с подозрением на COVID-19.

Милиционеры отреагировали незамедлительно. Выяснилось, все три пациента – родственники. Весь день, по словам медиков, они были на связи со своей матерью. Девочка 14 лет со своим 6-летним братом выждали момент, когда медперсонал был занят поступлением нового пациента, забрали свою 9-месячную сестру и сбежали. У ворот госпиталя их уже ждала мать на такси.

Женщина состоит на учёте в ИДН как неблагополучный родитель, а в суде рассматривается вопрос о лишении её родительских прав.

Всю ночь милиционеры райотдела искали детей. Их мать на связь не выходит. Поиски продолжаются, пишет пресс-центр МВД Приднестровья.

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