В следующем году рубить будет нечего: в Гагаузии обеспокоены высоким спросом на дрова

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Лесхоз Комрата заготавливает основную массу дров в сёлах Чок-Майдан, Дудулешты и Дезгинжа. Местные власти переживают – спасительной древесины для обогрева домов зимой хватит не всем.

В Чок-Майдане несколько лесных делянок. Заготовка дров там уже практически завершилась, параллельно лесхоз начал продажу древесины. Дрова на зиму уже получило 41 домохозяйство.

– Реализовано населению порядка 123 складометров дров. В первую очередь их получают инвалиды первой группы и пенсионеры, – рассказал примар села Чок-Майдан Георгий Горелко.

Всего в Чок-Майдане заявления поступили от 400 домохозяйств, нуждающихся в дровах на зиму. Но далеко не все смогут получить их. По словам Горелко, лесникам разрешили вырубку 770 складометров дров. Часть уйдёт на оплату дровосекам. Останется около 500 складометров, передаёт gagauzinfo.md.

– Но в любом случае полностью обеспечить население у нас не получится. Такого количества дров в наличии просто нет. Даже если смогут всем выдать в этом году, то на следующий год рубить будет нечего. Надо понимать, что альтернативы газу нет, – добавил примар.

Всего в Гагаузии в дровах нуждаются 19 тысяч 986 семей. На один зимний сезон для такого количества домохозяйств необходимо около 93 тысяч 882 складометров дров.

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