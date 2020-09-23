В следующем году Додон представит план решения приднестровского конфликта

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Об этом на заседании Генеральной Ассамблеи ООН заявил сам глава государства. Игорь Додон подчеркнул, что восстановление территориальной целостности и функционирование Республики Молдова как единого и неделимого организма имеют решающее значение для построения современного, процветающего и успешного государства.

Он напомнил, что с 1992 года Республика Молдова постоянно затрагивает вопрос урегулирования приднестровского конфликта как в рамках ООН и ОБСЕ, так и в рамках других международных платформ, однако, несмотря на приложенные усилия, он остается нерешенным.

– Причины, возможно, кроются в отсутствии соответствующей политической воли со стороны заинтересованных сторон, существовании теневых экономических интересов ряда кругов из разных стран региона, в котором мы находимся, а также в ярко выраженном геополитическом характере приднестровской проблемы. В связи с этим мы подчеркиваем важность конструктивного подхода со стороны всех игроков, участвующих в известном формате «5+2», который уполномочен определить окончательное решение данного конфликта. Убежден, что государства-гаранты и наблюдатели приложат дополнительные усилия для быстрого выявления всеобъемлющего, мирного и устойчивого решения. Это решение должно основываться на уважении суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в рамках ее международно признанных границ с принятием особого статуса приднестровского региона и гарантированным обеспечением политических, экономических и социальных прав населения этого региона страны, – отметил Игорь Додон.

В последние годы, добавил он, «мы сосредоточились на вопросах, требующих приоритетных действий. Среди них обеспечение и гарантирование свободного передвижения по всей стране, создание единого экономического пространства и продвижение мер по укреплению доверия». Игорь Додон выразил сожаление в связи с тем, что ситуация, вызванная COVID-19, создала новые препятствия для свободного передвижения людей, товаров и услуг между двумя берегами Днестра, которые негативно сказываются на правах человека, обостряют ситуацию в Зоне безопасности и затягивают переговорный процесс.

– Принятие окончательного политического решения и подписание соответствующих документов о полном урегулировании приднестровского конфликта должны основываться исключительно на инициативах и предложениях, сформулированных непосредственно Республикой Молдова, а не на разработанных за рубежом. Поэтому мы приложим необходимые усилия для того, чтобы первый проект Базовых параметров и принципов окончательной модели разрешения был разработан в кратчайшие сроки и представлен в первой половине следующего года всем участникам формата «5 + 2» и заинтересованным сторонам для обсуждения и, очень надеемся, для нахождения общего знаменателя в разрешении конфликта. В этом контексте мы выступаем за расширение сотрудничества ООН с ОБСЕ в управлении миротворческими операциями, обеспечение уважения и продвижение основных прав человека в регионах конфликтов, содействие посредничеству и разрешению конфликтов. Мы очень рассчитываем на ОБСЕ как стабилизирующего фактора на региональном уровне. Вместе с тем мы считаем, что существуют и необходимые предпосылки для возобновления двустороннего диалога с Российской Федерацией с целью определения решения по складам в Кобасне. Около 20 тысяч тонн уже устаревших боеприпасов остаются на территории Республики Молдова. Мы осознаем, что восстановление территориальной целостности и функционирование Республики Молдова как единого и неделимого организма имеют решающее значение для построения современного, процветающего и успешного государства, – отметил президент.

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