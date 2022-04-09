В сладостях Kinder нашли новый “сюрприз” – сальмонеллу

В сладостях Kinder нашли новый “сюрприз” – сальмонеллу

Во многих странах, в том числе в Молдове, принимаются меры по изъятию из продажи продукции Kinder в связи со случаями сальмонеллеза среди детей. 

Компания Ferrero приняла решение изъять из европейского рынка некоторые партии продукции Kinder после того, как в них попала сальмонелла. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов РМ провело исследования, в результате которых сальмонелла не была обнаружена в сладостях Kinder, имеющихся на рынке в Молдове.

Однако в качестве меры предосторожности Агентство в сотрудничестве с экономическими агентами-импортерами инициировали процедуру отзыва некоторых партий, с которыми можно ознакомится ниже. Людей, которые приобрели эти продукты, просят не употреблять их. Граждане имеют право вернуть их в магазин, где они  были приобретены.

Сведения о заражениях сальмонеллезом от Kinder Surprise поступили из разных стран Европы: Германии, Ирландии, Нидерландов, Франции, Швеции. Как сообщали СМИ, смертельных исходов не было зарегистрировано, но опасная инфекция в большинстве случаев затронула детей младше пяти лет, передает interfax.ru.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md