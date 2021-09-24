В сквере «Шипка» работы идут полным ходом: отремонтирован тротуар, установлены скамейки, мусорные урны и видеокамеры

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Первый этап работ по восстановлению сквера «Шипка» на улице Н. Димо находится на стадии завершения. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, отметив, что к настоящему времени привезена плодородная почва и обустроена зелёная зона, на которой сеют траву.

– В сквере обустроены аллеи, отремонтирован тротуар, установлены скамейки и мусорные урны, камеры видеонаблюдения и общественный туалет. Также модернизировано ночное освещение. В настоящее время ведутся строительные работы фонтана в центре сквера, а для активного времяпрепровождения обустраивается баскетбольная площадка, – отметил Чебан.

Также, по словам примара, на втором этапе модернизации сквера планируется отремонтировать памятник и прилегающую к входу сквера территорию.

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