В сквере «Шипка» на Рышкановке продолжаются ремонтные работы (ФОТО)

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Работы по восстановлению сквера «Шипка» по улице Н. Димо идут полным ходом. Здесь благоустраивается зелёная зона, посажены деревья, многолетние кустарники и трава.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

Реабилитация сквера включала создание аллей, ремонт тротуара вдоль обочины, монтаж уличного освещения, установку уличной мебели, камер видеонаблюдения и туалетов. В настоящее время ведутся работы по укладке мозаики в центре сквера, а рядом обустраивается баскетбольная площадка, – отметил Чебан.

На втором этапе модернизации сквера примария планирует восстановить памятник и прилегающую территорию у входа в сквер.

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