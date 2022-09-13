В сквере на улице Сармизеджетуза установлены столы для тенниса

0

В отремонтированном в прошлом году сквере на улице Сармизеджетуза в секторе Ботаника были установлены два теннисных стола. В скором времени там же появятся два шахматных стола.

В то же время в парке «Долина роз» были установлены 4 армрестлинговых, 2 шахматных и 3 теннисных стола.

Как отметил генеральный примар муниципия Ион Чебан, в скором времени все обустраиваемые в столице зелёные зоны будут оснащены спортивными площадками и необходимым инвентарём.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.