В сквере на Рышкановке появилась бронзовая скульптура Гугуцэ

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Накануне была торжественно открыта зелёная зона, названная в честь Гугуцэ – литературного персонажа, созданного Спиридоном Вангели. Как рассказал генеральный примар Кишинёва Ион Чебан, бронзовая скульптура создана Вячеславом Жиглицким и установлена в недавно отреставрированном сквере в секторе Рышкановка.

Сквер был создан с нуля на общественном месте, до сих пор находившемся в запустении. Здесь были выполнены монтаж системы полива, обустройство пешеходных аллей, монтаж системы уличного освещения, установка камер видеонаблюдения, установка городской мебели и благоустройство зеленых зон.

Средства на благоустройство сквера «Гугуцэ» были выделены из муниципального бюджета. В некоторые работы свой вклад внесли экономические агенты.

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