В сквере Михая Эминеску появилась скульптура Вероники Микле (ФОТО)

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В сквере, носящем имя поэта Михая Эминеску, была установлена скульптура Вероники Микле.

Как отметил на своей странице в соцсети генеральный примар муниципия Ион Чебан, присутствовавший на этом торжественном мероприятии, Вероника Микле была для Эминеску источником вдохновения и вечной любви, выраженной в его стихах.

Мы рады, что в недавно обновлённом сквере ожила легенда о прогулках двух влюблённых, о совместных мечтах на скамейке под липой. Мне хочется, чтобы горожане и гости столицы с удовольствием посещали это место, – отметил градоначальник.

Скульптура изготовлена из бронзы известным скульптором, почётным гражданином Кишинёва Вячеславом Жиглицким.

Напомним, после ремонта в сквере появились библиотека под открытым небом, новые шахматные столы, зона для самых маленьких, художественное освещение, была устроена звуковая система, а плитка на тротуаре выложена в необычном стиле.

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