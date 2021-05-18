В сквере “Михай Эминеску” появилась библиотека под открытым небом

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Генеральный примар Ион Чебан посетил библиотеку под открытым небом в сквере “Михай Эминеску” и подарил первые книги.

Я положил сюда первые книги, чтобы все желающие могли их прочесть. Произведения классической литературы, приключенческие и детские книги, энциклопедии теперь можно почитать на свежем воздухе прямо в центре столицы. Подобными акциями мы побуждаем людей читать, узнавать новое и становиться духовно богатыми, – сказал генпримар.

Те, кто хочет подарить книги для библиотеки, могут сделать это, обратившись в претуру сектора Центр.

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