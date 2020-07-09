В скором времени в Кишинёве преобразятся пять подземных переходов (ФОТО)

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Об этом сообщил генпримар Кишинёва Ион Чебан, уточнив, что ремонт двух подземных пешеходных переходов уже идет, а еще трех – начнется в ближайшее время.

Так, сейчас работы ведутся в подземном переходе на Виадуке, по адресу улица Арборилор, 21, рядом с муниципальной больницей №1 “Георге Палади”, а также в подземном переходе по адресу улица Алеку Руссо 2/1, возле ТЦ “Союз”. В них уже отремонтированы лестницы и стены, восстановлены полы. Подземные переходы будут освещены.

В ближайшее время будут отремонтированы еще три подземки: по адресу улица Алеку Руссо, 59/4 на Чеканах, у рынка “Флакэра” на Буюканах, а также на улице Теилор на Ботанике.

– Финансовые средства на проведение ремонта определены. Ответственными за выполнение работ являются претуры секторов, – уточнил генпримар.

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