В скором времени на Ботанике появятся ещё 2 благоустроенные зелёные зоны

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Как рассказал Ион Чебан, завершаются работы по обустройству последних двух из пяти восстанавливаемых в этом году зелёных зон в столичном секторе Ботаника. Речь идёт об общественных местах по адресам бульвар Дачия, 2 и 8.

Уже завершены работы по обустройству территории возле многоквартирных домов по адресам бул. Куза-Водэ, 25/2, ул. Индепенденцей, 10/1; 10/2 и бул. Куза-Водэ, 14.

Модернизация включала обустройство пешеходных аллей и зелёных зон, ремонт тротуаров, создание парковочных мест, где это возможно, установку уличной мебели и озеленение.

Мы продолжим создавать и обустраивать зелёные зоны возле жилых домов или во дворах многоквартирных домов, чтобы у жителей столицы были комфортные места отдыха, – заверил градоначальник.

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