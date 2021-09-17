В Сибиу проходит Генеральная ассамблея Совета местных властей Румынии и Молдовы

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан вместе с коллегами из Конгресса местных властей Республики Молдова принимает участие в этом мероприятии.

По словам градоначальника, за последние 8 лет с момента основания CALRRM процесс побратимства между сёлами и городами Румынии и Республики Молдова активизировался.

В последние годы этот процесс набирает обороты, уже реализованы десятки проектов. Кишинёв является хорошим примером: мы подписали ряд соглашений. Полагаю, что теперь пришло время укрепить эту общую структуру и платформу местных властей обоих государств, в том числе путем привлечения других ассоциативных структур, – подчеркнул генпримар.

Во время мероприятия была подписана декларация о намерениях по созданию Совета местных властей Румынии и Республики Молдова CALRRM касательно официальной регистрации и признания CALRRM на национальном, европейском и международном уровнях.

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