В СИБ создана спецгруппа, занимающаяся политическим преследованием оппозиции, – Додон

В СИБ создана спецгруппа, занимающаяся политическим преследованием оппозиции, – Додон

В Службе информации и безопасности Молдовы недавно была создана специальная группа, которой поручено заниматься политическим преследованием оппозиции. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил Игорь Додон. 

– В СИБ есть отдельная группа, созданная буквально несколько недель назад, которая занимается политическим преследованием оппозиции и собирает данные, в том числе на Иона Чебана. Мы это знаем. Так действует нынешняя власть…Дать хлеба гражданам они не смогут, будут давать зрелища, – сказал Додон. 

Напомним, ранее генпрокурор заявил, что Майя Санду потребовала возбудить уголовные дела на Игоря Додона, Владимира Воронина, Зинаиду Гречаный и других лидеров Блока коммунистов и социалистов.

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