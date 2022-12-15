В СИБ смогут работать и лица с двойным гражданством

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Офицерами Службы информации и безопасности смогут работать лица, имеющие, помимо гражданства Республики Молдова, гражданство государства-члена Европейского союза. При этом достигшие 20-летнего возраста лица смогут быть приняты на работу в качестве унтер-офицера, а возрастной ценз будет сокращён на год. Чтобы занять руководящую должность, нужен будет не менее чем трёхлетний стаж работы в СИБ. Положения содержатся в проекте поправок к Закону о статусе офицера Службы информации и безопасности, предложенном для проведения публичных консультаций на платформе парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку.

В ходе консультаций обсуждался и проект нового Закона о Службе информации и безопасности. В этой связи директор СИБ Александру Мустяцэ заявил, что с момента вступления документа в силу в него вносили поправки более 30 раз, поэтому было принято решение переписать соответствующий законодательный акт. По его словам, проект нового закона предусматривает основные направления деятельности Службы, наиболее важными из которых являются внешнеинформационное и контринформационное. Третье – специальная следственная деятельность, если СИБ участвует в расследовании преступления.

Александру Мустяцэ также отметил, что были внесены некоторые изменения в порядок назначения и увольнения директора. Так, срок полномочий руководителя ведомства останется на уровне 5 лет, с возможностью занимать эту должность не более чем два раза подряд. В то же время предлагается учредить должность второго заместителя директора. Один будет нести ответственность за оперативную деятельность, а другой – за оперативно-обеспечивающую деятельность.

Директор СИБ уточнил, что ещё один абсолютно новаторский законопроект касается контринформационной деятельности и внешней информационной деятельности. Он предполагает выдачу судебного мандата – разрешения на проведение в рамках специального дела, открытого и зарегистрированного, контринформационных мер в виде вмешательства в частную жизнь. Судебный мандат будет выдаваться по аргументированному обращению директора Службы или специально уполномоченного заместителя директора специально уполномоченным судебным следователем суда.

Ещё одним положением проекта является обязательство СИБ информировать человека о том, что в его отношении была применена контринформационная мера, предполагающая вмешательство в его частную жизнь. Это будет происходить уже постфактум, после того, как информационное дело будет закрыто, передаёт ipn.md.

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