В Штефан-Водэ утонул подросток (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня утром водолазы вытащили из водоёма вблизи села Волинтирь Штефан-Водского района тело 14-летнего юноши.

По предварительной информации, накануне вечером несовершеннолетний пошёл купаться с приятелем. Юноша не смог выплыть, а его перепуганный друг отправился в село за помощью.

Несовершеннолетнего весь вечер искали две команды спасателей, но безрезультатно. Этим утром в результате подводных работ тело погибшего обнаружили примерно в 4 метрах от берега.

Сотрудники ГИЧС призывают граждан внимательно следить за несовершеннолетними и не разрешать им купаться без присмотра взрослых. По данным ведомства, с начала года в водных бассейнах страны утонули 16 человек, в том числе двое несовершеннолетних.

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