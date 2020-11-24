В Штефан-Водэ скончалась многодетная мать. Её труп нашла старшая дочь

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35-летняя жительница села Рэскэеций-Ной района Штефан-Водэ была обнаружена мёртвой в собственном доме. В начале октября женщина, мать шестерых детей, осталась без мужа – он был убит в драке.

По словам пресс-секретаря Генерального инспектората полиции Марианны Бециву, женщина воспитывала шестерых детей в возрасте от 2 до 15 лет. Родственники рассказали, что в последнее время она чувствовала себя плохо, наблюдались симптомы простуды, но к врачу она не обращалась, передаёт ipn.md.

– По итогам осмотра судмедэкспертом на теле женщины не выявлено следов насильственной смерти. Предполагается, что смерть наступила из-за пневмонии. По факту случившегося начато уголовное производство, в рамках которого предстоит установить все обстоятельства дела, – отметила Бециву.

В начале октября 45-летний муж женщины был убит в драке. Подозреваемый был арестован. Полиция и местная публичная администрация предпринимают меры для отправки детей в центр размещения Штефан-Водского района.

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