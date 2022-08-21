В Штефан-Водэ семейная ссора закончилась убийством

В Штефан-Водэ семейная ссора закончилась убийством

Инцидент произошёл минувшей ночью. 38-летний мужчина поссорился со своей 29-летней сожительницей. В ходе конфликта гражданин схватился за нож и нанёс им множественные удары, в результате чего женщина скончалась на месте. 

Мужчина сам вызвал полицию. Его задержали на 72 часа. Примечательно, что ранее нападавшего уже судили за убийство.

Возбуждено уголовное дело, все обстоятельства выясняются.

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