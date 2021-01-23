В Штефан-Водэ произошло ДТП с участием полицейского. Пассажир скончался на месте

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Страшная авария случилась накануне в селе Олэнешть Штефан-Водского района. В результате скончался 57-летний мужчина.

По данным полиции, за рулём автомобиля Honda находился 55-летний сотрудник Инспектората полиции Штефан-Водэ. На пассажирском сиденье сидел его сосед. Предполагается, что водитель не снизил скорость на повороте, в результате чего машина вылетела с трассы и врезалась в дерево.

Пассажир скончался на месте. Водитель был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства аварии выясняются.

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