В Штефан-Водэ произошло ДТП с участием полицейского. Пассажир скончался на месте

В Штефан-Водэ произошло ДТП с участием полицейского. Пассажир скончался на месте

Страшная авария случилась накануне в селе Олэнешть Штефан-Водского района. В результате скончался 57-летний мужчина.

По данным полиции, за рулём автомобиля Honda находился 55-летний сотрудник Инспектората полиции Штефан-Водэ. На пассажирском сиденье сидел его сосед. Предполагается, что водитель не снизил скорость на повороте, в результате чего машина вылетела с трассы и врезалась в дерево.

Пассажир скончался на месте. Водитель был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства аварии выясняются.

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