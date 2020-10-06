В Штефан-Водэ мужчина убил собутыльника, загрузил труп в багажник и отвёз в полицию

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Чудовищный случай произошёл минувшей ночью в селе Рэскэець.

Согласно предварительным данным, 26-летний подозреваемый находился с приятелем в гостях у односельчанки, они употребляли спиртные напитки. Между мужчинами вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Подозреваемый избил собутыльника до смерти, после чего загрузил его труп в багажник и поехал в полицию с повинной, передаёт deschide.md.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Преступника арестовали на 72 часа, ему грозит тюремный срок.

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