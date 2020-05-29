В Штефан-Водэ машина пограничников раздавила лежавшего на дороге мужчину

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Минувшей ночью в селе Пуркарь Штефан-Водского района произошло ДТП с участием машины Генерального инспектората пограничной полиции.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, пограничники выполняли служебное задание и направлялись на автомобиле ВАЗ-2121 в сторону села Оланешты. В какой-то момент водитель почувствовал, что переехал что-то. Оказалось, что на земле посреди дороги лежал 27-летний житель Пуркарь. От полученных травм он скончался на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В результате проведения теста на алкоголь было установлено, что оба сотрудника Пограничной полиции были трезвы.

Все обстоятельства дорожного инцидента выясняются.

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