В Штефан-Водэ ликвидировали пожар на складе с зерном (ФОТО)

В Штефан-Водэ ликвидировали пожар на складе с зерном (ФОТО)

Инцидент произошёл вчера в селе Марианка де Жос Штефан-Водского района. 

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, огонь вспыхнул на крыше склада с зерном. На место происшествия прибыли три пожарных расчёта. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Огонь уничтожил 80% крыши здания площадью 600 м². Обстоятельства возгорания выясняются.

Как сообщает ГИЧС, за последние 24 часа помощь пожарных и спасателей понадобилась в 35 чрезвычайных ситуациях.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md