В Штефан-Водэ ликвидировали пожар на складе с зерном (ФОТО)

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Инцидент произошёл вчера в селе Марианка де Жос Штефан-Водского района.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, огонь вспыхнул на крыше склада с зерном. На место происшествия прибыли три пожарных расчёта. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Огонь уничтожил 80% крыши здания площадью 600 м². Обстоятельства возгорания выясняются.

Как сообщает ГИЧС, за последние 24 часа помощь пожарных и спасателей понадобилась в 35 чрезвычайных ситуациях.

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