В Штефан-Водэ изрядно выпивший мужчина до смерти избил приятеля

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Трагедия произошла вчера вечером. Мужчина скончался после того, как его избил нетрезвый знакомый.

Как пишет deschide.md, двое местных жителей распивали алкоголь. В какой-то момент между ними возник конфликт, приведший к драке: 35-летний гость нанёс хозяину дома несколько ударов металлической трубой.

В итоге 34-летний мужчина был госпитализирован в районную больницу в тяжёлом состоянии. К несчастью, из-за полученных травм он скончался на больничной койке.

Агрессор был задержан на трое суток. Как стало известно, ранее мужчина уже отбывал наказание за нанесение тяжких телесных повреждений.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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