Инцидент произошёл минувшим вечером в селе Шипка.
По данным полиции, водитель микроавтобуса сбил 51-летнюю женщину, которая шла по обочине дороги. После этого автомобилист, не остановившись, покинул место ДТП, передаёт deschide.md.
Пострадавшую доставили в районную больницу Шолданешт. Она находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
В результате следственных мероприятий полицейские установили, что женщину сбил микроавтобус Volkswagen T5, за рулём которого находился 49-летний мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.
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