Пострадавшую доставили в районную больницу Шолданешт. Она находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

В результате следственных мероприятий полицейские установили, что женщину сбил микроавтобус Volkswagen T5, за рулём которого находился 49-летний мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.

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