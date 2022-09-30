В Шолданештах повысили тариф на воду и канализацию

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Национальное агентство по регламентированию в энергетике (НАРЭ) утвердило новые тарифы на воду, канализацию и очистку сточных вод в Шолданештах.

Таким образом, жители Шолданешт будут платить 20 леев 98 банов за один кубометр воды, а услуги канализации будут стоить 9 леев 50 банов, передает agora.md.

Также было выдано заключение о размерах основных расходов на 2022 год, которые связаны с услугами водоснабжения и канализации, оказываемых АО “SU-Canal” Комрат. Таким образом, для на воду была установлена ​​сумма в размере 7 245 900 леев, что на 695 100 леев меньше запрошенной суммы, а на услуги канализации – 3 060 200 леев, что на 795 000 леев меньше.

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